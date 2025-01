Sport.quotidiano.net - Erling Haaland ‘per sempre’ al Manchester City: ecco il rinnovo decennale

, 17 gennaio 2025 – “Sono qui per rimanere”. La frase pare una dichiarazione d’amore, ma è nei fatti che ildel contratto dicon ilè praticamente un giuramento di fedeltà (quasi) eterna. Sì, perché il bomber norvegese, stella della squadra di guardiola resterà sarà un citizen per almeno altri nove anni. Un maxicontratto quello appena firmato, che lo vedrà legato al club fino a quando avrà 34 anni. Il tutto viene annunciato in pompa magna sui social del calciatore, con una serie di video spettacolari: “Cari difensori, ho riflettuto durante questi ultimi anni insieme. Come in ogni relazione, ci sono stati gli alti e bassi. È naturale. Abbiamo avuto le nostre battaglie, e voi mi avete spinto a dare il meglio di me stesso. Ultimamente ci sono state un sacco di voci, e qualche volte avete desiderato di non avermi più fra i piedi, ma io penso che abbiamo bisogno l'uno degli altri.