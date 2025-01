Spazionapoli.it - Erede Kvara, nome super dalla Serie A: “Ci sono stati già i contatti”

Ultimissime calcio Napoli – Il quotidiano lancia la notizia a sorpresa: il club azzurro pensa anche a uno dei big diA per sostituire Khvichatskhelia.La missione non è banale: sostituire, nel mercato di gennaio, un calciatore del livello di Khvichatskhelia sarebbe questione ardua per tutti. Il Napoli calcio lo sa e, stando alle ultimissime voci, la società è già al lavoro per cercare di assicurarsi il colpo migliore, quanto prima. La preferenza di Antonio Conte sembra essere netta, con Alejandro Garnacho che è divenuto di conseguenza l’oggetto del desiderio del club azzurro, anche se la trattativa con il Manchester United è in piedi con non poche difficoltà (qui per le ultime novità).Gli azzurri, è chiaro, non potranno aspettare all’infinito per il nazionale argentino, per cui vi è l’obbligo da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna di sondare altre strade.