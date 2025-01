Emanuele Filiberto | La mia prima donna è stata una escort Il bidet? Mai usato

Leggi su Dayitalianews.com

L’intervista chedi Savoia ha concesso a Claudio Sabelli Fioretti per Repubblica èsenza filtri. In questo dialogo, l’erede 52enne dell’ultima famiglia reale italiana si è aperto completamente, affrontando con franchezza numerosi argomenti e rispondendo anche alle domande più personali e private. Tra i temi trattati, ha parlato del suo matrimonio con la moglie Clotilde, spesso sotto i riflettori delle cronache rosa, come di recente, per i pettegolezzi sui suoi presunti tradimenti.“Mia moglie Clotilde fa l’attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati”, ha spiegato: “Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così. Agli inizi il mio era il capriccio del principe che voleva conquistare l’attrice di sinistra.