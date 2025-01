It.newsner.com - Elizabeth Taylor stupì agli Oscar del 1970

Leggi su It.newsner.com

La 42esima edizione degli Academy Awards delfu una serata piena di glamour, ma una stella brillò senza dubbio più di tutte le altre.A soli 38 anni,era all’apice della sua bellezza e il suo favoloso abito e il famoso diamante che le scintillava al collo resero la serata speciale.Tuttavia, dietro le quinte, una perdita straziante ha minacciato di oscurare i lavori.Guardare le vecchie cerimonie degliè come entrare in una macchina del tempo che ti porta in un’epoca piena di fascino e grazia. Onestamente, le star di allora avevano più classe nelle loro dita che molte delle cosiddette celebrità di oggi messe insieme.Non posso fare a meno di sentire un’ondata di nostalgia. È dolceamaro guardare queste figure iconiche, molte delle quali non sono più tra noi.