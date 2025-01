Effetto Trump, la rivoluzione è meno verde

Leggi su Ildenaro.it

Contrordine compagni, laè una bufala: torniamo a inquinare come prima e più di prima. Detta così è chiaramente una caricatura. Ma il senso di quello che sta accadendo – o che potrebbe accadere se certe tendenze dovessero radicalizzarsi – è proprio questo. Con l’avvento rinnovato di Donaldsulla scena internazionale – non proprio amico delle politiche e dei consessi a favore dell’ambiente – alcune certezze cominciano a vacillare. O mostrano più chiaramente il volto pittato, truccato, che esibivano.Il più lesto a rendere noto il cambio di rotta è stata la più ricca e potente società d’investimento al mondo, la statunitense BlackRock, che ha fatto sapere di non essere più tanto sicura degli indirizzi sostenibili e responsabili nei confronti del pianeta dopo aver per anni predicato l’avvento di una nuova forma di economia rispettosa delle persone, della loro salute, del benessere collettivo e via dicendo.