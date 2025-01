Pronosticipremium.com - Dybala fa 100, ma occhio al futuro: “Voglio vincere la Champions, a Roma o altrove”

Poche ore separano ladal ritorno in campo, nel suo amato Olimpico, contro un Genoa da battere per riprendere la risalita in un campionato tra i più complicati della storia recente. Giorni questi caratterizzati dall’arrivo di Rensch sul mercato e da un Pellegrini che ha raccontato la sua verità, circa tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti nel 2024. La testa va però alla sfida al Grifone, la gara numero 100 per Paulocon il club della capitale. Un traguardo importante, di chi è convinto di poter dare ancora tanto alla causa.Gli elementi affinché sia una serata magica per l’argentino ci sono tutti: tripla cifra di gare con i giallorossi, premio di miglior giocatore della Serie A del mese di dicembre, Genoa seconda vittima preferita in campionato (11 gol) dietro solo all’Udinese, e 10ª gara consecutiva che inizierà dal 1?, la striscia più lunga mai registrata da quando è alla