Due tunisini nel Lodigiano senza documenti | scatta la doppia espulsione

Lodi, 17 gennaio 2025- In Italianecessari,l’. Continua il lavoro della Questura di Lodi per contrastare l’ingresso e il soggiorno irregolare di stranieri in Italia. Da qui laemessa dal Questore di Lodi, Pio Russo, nei confronti di due uomini. Gli interessati, uno di anni 32 e l’altro di anni 18, sono stati rintracciati dalla polizia stradale di Guardamiglio e dai carabinieri e scopertiche ne avrebbero dovuto legittimare la presul territorio nazionale. Così sono stati entrambi messi a disposizione dell’ufficio immigrazione, per gli accertamenti di rito, che precedono l’. Il tunisino di 18 anni è stato espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Bari - Palese, grazie al posto messo a disposizione dalla direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, poi sarà materialmente allontanato.