Dubbi sul Lisippo Fano si ribella | Il nostro simbolo non si tocca Ma gli archeologi sono scettici

, 17 gennaio 2025 – “Nessuno tocchi il”. Al di là delle attribuzioni, degli studi e di tutto quello che posdire gli esperti d’arte antica, per loro, i fanesi, la statua di bronzo recuperata al largo da un peschereccio nel lontano 1964 “rimarrà sempre il”. A scatenare la reazione piccata dei cittadini, le dichiarazioni del direttore generale Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, secondo il quale “non è opportuno continuare ad accostare questa statua a. La più recente ricerca scientifica ha ormai superato l’interpretazione che legava l’Atleta diallo scultore greco”. Ma Osanna non è isolato. Anche il presidente del Centro studi Vitruviani, archeologo e docente all’Università di Urbino, Oscar Mei, ammette: “Quasi sicuramente l’Atleta dinon è attribuibile allo scultore greco, ma questo – aggiunge – non diminuisce il valore dell’opera”.