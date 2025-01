Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, annunciato con un trailer il primo DLC che aggiunge 11 personaggi

Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno pubblicato ildelDLC per, intitolato Hero of Justice. Questo pacchetto aggiuntivo introduce ben 11giocabili, un nuovo costume e tre modalità di battaglia personalizzate.Publisher e team di sviluppo ci hanno tenuto a precisare che il pack sarà disponibile dal 20 gennaio 2025 per i possessori del Season Pass e dal 23 gennaio per tutti gli altri,ndo inoltre che il DLC offre contenuti ispirati al filmSuper: Super Hero.Ilpacchetto di contenuti scaricabili per, chiamato Hero of Justice, è statocon unricco di azione. Questo DLC si concentra suie le trasformazioni introdotte nel film d’animazioneSuper: Super Hero, portando 11 nuovi lottatori nel roster del gioco.