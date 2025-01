Ilfattoquotidiano.it - “Dovevo far sesso con Bonnie Blue, ho aspettato in fila insieme ad altri mille uomini vestiti con il passamontagna”: la confessione di Ali Walker

Era il suo sogno segreto. Il suo desiderio proibito, ma poi qualcosa è andato storto. C’era anche una guardia giurata tra gli oltreche hanno fattocon. La modella di OnlyFans è stata poi duramente criticata per questa maratona da record da dottori e specialisti. Nello specifico la star si è vantata di essersi congiunta con 1.057 persone in 12 ore.Ali, dunque, sperava di andare a letto con la famosa star di OnlyFans, ma una volta arrivato all’appuntamento si è scoraggiato. “I volontari si mettevano inin boxer prima di farea turno con– ha raccontato come riporta il Daily Mail – mentre si nascondevano il viso conin stile rapinatore di banche. È stata l’esperienza più surreale della mia vita, al 100%. Ero semplicemente sbalordito da quello che stava succedendo.