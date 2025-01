Ilrestodelcarlino.it - "Dopo Oreste vorrei fare Ligabue"

Un solo attore in scena, ma non si tratta di un monologo. Stasera al Dolcini di Mercato e domani a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, Claudio Casadio porta in scena ‘l’, quando i morti uccidono i vivi’. Sul palco l’attore ravennate interpreta un personaggio di grande impatto emotivo, che dialoga con le illustrazioni di Andrea Bruno. La regia è di Giuseppe Marini e il testo è di Francesco Niccolini. Per questo ruolo Casadio ha vinto il premio nazionale Enriquez come miglior attore di teatro classico. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul sito di Liveticket. Casadio, cosa racconta in scena? "Sul palco interpreto, un personaggio abbandonato da bambino che si ritrova dentro al manicomio dell’Osservanza di Imola. È un personaggio dal passato doloroso e struggente, che non avendo un amore concreto, se lo inventa.