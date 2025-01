Laprimapagina.it - Donald Trump torna alla Casa Bianca: la cerimonia d’insediamento del secondo mandato

Il 20 gennaio 2025,J.torneràcome Presidente degli Stati Uniti, segnando l’inizio del suo. Questo evento storico, atteso con emozione dai suoi sostenitori e con attenzione dall’intera Nazione, rappresenta un momento unico nella storia politica statunitense.diventa infatti uno dei pochi presidenti ad aver servito due mandati non consecutivi, un primato che lo accomuna a Grover Cleveland, unico precedente nella storia statunitense.Un ritorno storicoL’insediamento dicome 47° presidente si svolgeràil tradizionalele previsto dCostituzione degli Stati Uniti. Dopo aver lasciato lanel gennaio 2021, la sua rielezione nel novembre 2024 ha segnato un clamoroso ritorno, che molti interpretano come un segnale di fiducia verso le sue politiche e la sua visione per il futuro del paese.