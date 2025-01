Bubinoblog - DOMENICA IN SANREMO: MARA VENIER INAUGURA LE PUNTATE SPECIALI CON TANTE STELLE

19 gennaio, dalle ore 14 su Rai1,inizia il conto alla rovescia per il Festival di2025 con la prima di una serie di.Lo storico e inimitabile talk dellapomeriggio di Rai1 si apre sulla storia di. In studio, alcuni protagonisti del Festival, tra i quali Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna.E ancora per ripercorrere la storia passata, presente e futura del Festival ci saranno Pierdavide Carone, Valerio Scanu, Antonella Bucci. Con loro anche gli opinionisti Marino Bartoletti e Alba Parietti.Poi si volterà pagina con Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo. Sarà nello studio diIn con il figlio Nicola per raccontare la loro storia familiare.A seguire Rocio Munoz Morales si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo nuovo spettacolo teatrale con il quale debutterà a Milano il prossimo 6 febbraio.