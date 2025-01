Anteprima24.it - Divieti lungo Viale Atlantici: primo giorno ok grazie alla disciplina degli automobilisti e al coordinamento della Municipale

Tempo di lettura: < 1 minutoPoteva generare sicuramente qualche disagio, chiudere un’arteria importante e trafficata in venerdì di lavoro e in un orario nel quale il flusso di auto avrebbe potuto mettere sicuramente in difficoltà la circolazione a Benevento.Stamattina è stata la giornata dedicatarimozionealberi pericolantiil. Un lavoro che ha portato con sè una serie di restrizioni: da oggi e fino a sabato 8 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 17:30 sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione sui tratti diche vanno da via Tonino Ferrelli a via Raguzzini, da via Raguzzini aMartiri d’Ungheria, daMartiri d’Ungheria a via San Giovanni Battista de La Salle, da via San Giovanni Battista de La Salle a via Mascagni, da via Mascagni e via Aldo Moro.