Ilgiorno.it - Dipendente infedele truffa il Comune di Verolavecchia per 350mila euro

(Brescia), 17 gennaio 2025 - Un impiegatohato perilbresciano di. Laè stata scoperta, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Brescia, dalla Guardia di Finanza di Cremona. L’indagine è figlia di altre operazioni simili in provincia di Cremona e proseguite attraverso perquisizioni domiciliari, acquisizioni documentali ed indagini bancarie, ha permesso di ricostruire l’indebita appropriazione di risorse finanziarie pubbliche che sarebbero state realizzate dal funzionario indagato dal 2015 al 2023, attraverso la predisposizione e firma digitale di mandati di pagamento in addebito sul conto di tesoreria deldied accredito sui conti correnti personali delo dei suoi congiunti per complessivi 186.