"Deve lasciare il Grande Fratello". Il gruppo perde un altro pezzo, uscita inevitabile con l'amaro in bocca

Questa settimana al, il televoto si preannuncia tra i più affollati della stagione, con ben nove concorrenti in nomination: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. La domanda al pubblico è tornata a essere “chi vuoi salvare?”, una formula che potrebbe riservare sorprese nei risultati.A poche ore dall’apertura del televoto, i sondaggi online indicano già alcune tendenze chiare. Tra i concorrenti in gara, Javier Martinez e Stefania Orlando sembrano i più votati e difficilmente rischiano l’. Al contrario, gli ultimi arrivati nella casa – Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda – appaiono in bilico. Se uno tra loro dovesse abbandonare il gioco, è probabile che l’assenza non venga troppo avvertita, dato il limitato impatto avuto sul pubblico finora.