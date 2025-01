Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, ecco quando verrà girata la seconda stagione della serie Marvel

Leggi su Movieplayer.it

Laha già dei piani ben precisi per ladello show, in attesa del suo debutto il prossimo marzodebutterà finalmente a marzo su Disney+ dopo unadi battute d'arresto, modifiche e ritardi di produzione, e sembra cheTelevision perderà davvero pochissimo tempo per tornare nelle strade malfamate di Hell's Kitchen e dare il via alla. Stando alle ultime voci, infatti, pare che la produzionerevivalinizierà già a fine febbraio, e la star Charlie Cox ha confermato che le macchine da presaa inizieranno a girare prima ancora del debuttosu Disney+ durante una recente apparizione al Fan Expo. All'attore è stato chiesto anche .