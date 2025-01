Dall’Italia oltre 50 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l’impegnoo della Difesa a favore della popolazione nella Striscia di.E’ partita, infatti, dal porto di Monfalcone (GO) una nave diretta a Cipro con a bordo50di beni di prima necessità raccolti dalla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”.Dopo l’arrivo al porto di Limassol, a Cipro, il materiale verrà successivamente trasferito a.“L’Italia anche in questa occasione dimostra di essere al fianco di chi soffre e continuerà a fare tutto il possibile per dare speranza a chi, come a, vive momenti difficilissimi – afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha autorizzato l’iniziativa -. La Difesa, con le proprie Forze Armate, ancora una volta ha dato prova di straordinaria competenza e grande umanità.