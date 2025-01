Oasport.it - Dakar 2025, tappa di oggi Shubaytah-Shubaytah: orari, programma, tv, streaming

Dopo un prologo e undici tappe ufficiali, quest’va in scena l’ultima prova speciale dellacon partenza e arrivo nei pressi di. C’è grande attesa per la frazione conclusiva della 47ma edizione del rally raid più prestigioso e impegnativo al mondo, che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo.La giornata finale di questa massacrante “Maratona del Deserto” propone un tratto di trasferimento di 70 chilometri ed una prova speciale di soli 61 chilometri (la più breve del rally, escludendo il prologo inaugurale) tra le dune e la sabbia dell’Empty Quarter. A differenza di tutte le altre prove di questa edizione, è prevista una specie di mass start sia per le moto che per le auto con delle partenze a blocchi.Per fare un esempio pratico, i primi quattro della classifica generale tra le auto prenderanno il via della speciale in contemporanea alle ore 8.