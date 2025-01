Ilfattoquotidiano.it - Da Elon Musk a Robert Kennedy Jr: i fedelissimi di Trump nei posti chiave della nuova amministrazione

Donaldha scelto di affidare isua secondaa coloro che sono stati fra i suoi più forti sostenitori durante la campagna elettorale. Tra le figure principali e più conosciuteF.Jr. alla guida del dipartimentoSalute e dei Servizi umani, il senatoreFlorida Marco Rubio come segretario di Stato, l’ex rappresentante democratica alla Camera Tulsi Gabbard direttriceNational Intelligence, l’ex procuratrice generaleFlorida Pam Bondi segretaria alla Giustizia e l’anchorman di Fox News Pete Hegseth come segretario alla Difesa. Nonchè il patron di Tesla, X e SpaceX,, al ‘Doge’, Dipartimento per l’efficienza governativa, con il miliardario del settore biotech Vivek Ramaswamy.SEGRETARIO DI STATO: MARCO RUBIO. Rubio, 53 anni, è un noto falco nei confrontiCina, di Cuba e dell’Iran.