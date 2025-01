Romadailynews.it - Cultura: assessore Roma, piu’ spazi in periferia, eventi Festa Cinema per tutto anno

“Ho un rovello, far fiorire i centrili, le biblioteche e nuovi luoghi dinelle periferie. Per fortuna ci vengono in soccorso cinque milioni di euro del Pnrr destinati a un bando in scadenza il 30 gennaio per iniziative musicali, teatrali, arctistiche e gastronomiche ai margini della citta’: lo scopo e’ ridare identita’ ai quartieri”.Lo ha detto l’alladi, Massimiliano Smeriglio, in una intervista al quotidiano “Il Corriere della sera”.Per quanto riguarda la programmazionele nella Capitale, inoltre, l’ha chiarito: “Da quasi vent’annidiventa capitale delcon lache si svolge a ottobre e dura una settimana. L’intenzione, attraverso iniziative come Chalamet, e’ creare un calendario che ci accompagni verso l’evento clou durante l’