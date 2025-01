Ilfattoquotidiano.it - Cuba, incidente per un bus turistico di italiani: un morto. Sei feriti: tre gravi

Un gruppo di turistiè rimasto coinvolto in unstradale a. Il minibus a bordo del quale viaggiavano almeno 7 connazionali è uscito di strada nei pressi di Rodas. Nell’– come riportano i mediani – è morta la guida turistica italiana e ci sono altri sei passeggeri, tutti, tre dei quali sono ricoverati incondizioni all’ospedale di Cienfuegos nel reparto di terapia intensiva.Nell’impatto è morta anche un’altra persona, unno che era alla guida del minibus. Il veicolo – partito da L’Avana – faceva parte della flotta dell’agenzia di noleggio Transtur per un tour organizzato da Avventure nel mondo.Stando a una prima ricostruzione, l’autista del mezzo ha perso il controllo impattando contro un parapetto per poi finire in un fosso che separa le carreggiate.