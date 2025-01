Cuba incidente al bus dei turisti italiani | morti l’autista e la guida del gruppo di Avventure nel Mondo

Leggi su Open.online

Settesono rimasti coinvolti in un gravestradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Cienfuegos, a. Due persone sono rimaste uccise, compresa la coordinatrice deldinel. A ricostruire quanto accaduto è la stessa azienda che organizza viaggi diai quattro angoli del pianeta: «Nell’è rimasto coinvolto undi 6 viaggiatori dinelpiù l’accompagnatrice e lana. Ancora non è chiara la dinamica ma sappiamo che il pulmino è entrato in collisione con un camion ed è finito fuori strada. Ci sono due: la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, e il suo driver. Contrariamente a quanto si sta dicendo, ci sono state anche due persone ferite che hanno subito un intervento e sono fuori pericolo», ha detto all’Ansa Susanna Ceccherini.