Crolla il molo strade allagate | emergenza maltempo in Italia il VIDEO è spaventoso

Ilche ha colpito la Sicilia orientale sin dalla mattina ha provocato forti mareggiate lungo la costa di Catania. Nella località di San Giovanni Li Cuti, una parte delta. L’ispettore dei sommozzatori sta attualmente esaminando le modalità per mettere in sicurezza l’area. Fino alle 18 di oggi, i vigili del fuoco hanno completato 87 interventi in tutta la provincia di Catania, con altri 104 ancora in attesa. I comuni più danneggiati includono Catania, Randazzo, Belpasso, Adrano, Paternò, Acireale e Mascalucia.A Randazzo, 16 persone (tra cui 13 adulti e 3 bambini) sono state evacuate precauzionalmente a causa dell’innalzamento del torrente Annunziata. Le famiglie sono state accolte da parenti e in strutture alberghiere, con il supporto della Croce Rossa, dei vigili del fuoco, del corpo forestale e dei carabinieri.