Lettera43.it - Cosa c’è dietro il successo inaspettato del film con Angelo Duro

Leggi su Lettera43.it

Sorpresa: durante il weekend dell’11 e 12 gennaio Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante è arrivato al primo posto del box office italiano. Incasso aggiornato al 17 gennaio: 3,5 milioni di euro. Il protagonista assoluto del, ha trasformato ogni– le anteprime, i commenti, le riflessioni – in un’estensione di se stesso: questosono io, c’è la mia faccia, c’è la mia voce, è quello che ho sempre fatto e detto anche a teatro. Nunziante, che è un veterano, ha già diretto Checco Zalone e, anni fa, nel tentativo di scovare un nuovo attore-miniera d’oro, Fabio Rovazzi. Ora tocca a: fenomeno inclassificabile, capace di riempire teatri e arene, seguitissimo dai suoi fan, prossimo a essere idolatrato; famoso per i toni diretti (per qualcuno, troppo diretti).Unpraticamente assente dalle pagine dei giornaliLa forza di Io sono la fine del mondo non è la storia.