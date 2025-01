Gamberorosso.it - Corbezzolo: il frutto dimenticato che fa ubriacare, amato da Jovanotti

«I bianchi fiori metti quando rosse hai già le bacche, e ricominci eterno, quasi per gli altri ma per te non fosse l’ozio del verno», scriveva Giovanni Pascoli in una lunga ode dedicata all’albero dele albero vengono indicati con lo stesso nome), per il poeta il“più italiano” che possa esserci, i suoi colori ricordano quelli della bandiera d’Italia: il bianco dei fiori, il verde delle foglie, il rosso dei frutti. Ilè spesso annoverato tra i frutti dimenticati, come le giuggiole, eppure contiene molte vitamine, sali minerali, ha grandi proprietà benefiche, e dalsi fa anche il miele, ma attenzione a non farne grandi scorpacciate perché potrebbe farvi.Il: ilche ubriacaIlè una bacca e oltre a vitamine come C, E, flavonoidi, pectina e sali minerali come magnesio e fosforo, contiene un alcaloide capace di dare gli stessi effetti di una ubriacatura.