Lanazione.it - Controlli a tappeto alla stazione. Lotta alla droga e al degrado. Sotto osservazione anche altre zone

Leggi su Lanazione.it

Quella dellaè, da tempo, una dellepiù attenzionate e controllate dalle forze dell’ordine, viste le tante segnalazioni che arrivano da residenti e turisti. Una zona che, più volte nel corso dei mesi, è stata protagonista di situazioni di spaccio e. Sono vari i punti centrali dove si raggruppano gli abituali frequentatori. Le panchine nella piazza, intornofontana, le scalette verso ilpassaggio e quel che resta dell’edificio che un tempo era lo scalo merci. E proprio conoscendo la situazione, le forze dell’ordine continuano a tenere ben attenzionata tutta la zona, conperiodici e capillari. Come più volte ripetuto dallo stesso questore Edgardo Giobbi, la prevenzione per certi tipi di reati o situazioni risulta più vincente della repressione. Nella giornata di ieri, ci siamo imbattuti in uno dei periodiciche vengono effettuati allo snodo ferroviario, e abbiamo assistito alle operazioni.