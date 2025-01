Notizie.com - Concorsi pubblici a gennaio 2025, ci sono centinaia di posti di lavoro: attenzione alle scadenze

Leggi su Notizie.com

in scadenza due importantiche porteranno all’assunzione di quasi 600 persone. Come partecipare e i requisiti per poterlo fare., da assumere quasi 600 persone ma(Notizie.com)Per partecipare ai dueè necessario essere in possesso di un’identità digitale (Spid) e di una Pec cioè un indirizzo personale di posta elettronica certificata.Verranno assunti 415 assistenti per l’Agenzia delle Dogane e del Monopolio e 145 dirigenti tecnici per il Ministero d’Istruzione in tutto il Paese. Le possibilità sembrano davvero infinite per dei professionisti alla ricerca di un impiego decisamente stabile anche perché statale.Approfondiamo le due posizioni per cercare di capire più da vicino qualile possibilità e chi si potrà presentare ai, ma soprattutto la loro scadenza e l’evoluzione di quanto potremo vedere successivamente.