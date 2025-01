Ilrestodelcarlino.it - "Con la capolista possiamo giocarcela"

Basta leggere sui social dei tifosi della Spal per trovare spesso questa frase: "Ma perché abbiamo lasciato andare Puletto e Contiliano a Carpi?". Di solito le cose preziose diventano tali quando non ci sono più e di sicuro Filippo Puletto si sta rivelando un innesto fondamentale per il Carpi. Il centrocampista classe 2004, che può giocare con la stessa qualità da mezz’ala o da trequartista, ha lasciato il segno fin qui col suo "maestro" Serpini, già avuto nelle giovanili spalline, che gli ha dato spazio (16 presenze di cui 10 da titolare) ripagato con 3 reti nelle 3 vittorie con Arezzo, Pineto e Sestri e un assist. "Sono contento dello spazio che mi sta dando il mister – spiega Puletto - parliamo spesso e so che non mi regalerà niente per cui devo continuare a lavorare sodo in allenamento e fare la prestazione alla domenica.