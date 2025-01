Spettacoloitaliano.it - Come finisce Wolfkin, spiegazione finale del film horror 2022

Leggi su Spettacoloitaliano.it

, trama edelè undeldiretto da Jacques Molitor. La trama segue Elaine, una madre single che vive a Bruxelles con suo figlio Martin. Martin, che non ha mai conosciuto suo padre, inizia a mostrare comportamenti strani e incontrollabili. Quando morde un compagno di classe, Elaine decide di portarlo dai nonni paterni in Lussemburgo, sperando di trovare risposte.. La trama, ile ladeltrama completaElaine è una madre single che ha cresciuto il figlio Martin tra molte difficoltà. Ora il ragazzino, quasi adolescente, manifesta un’aggressività fuori dal comune che spinge la madre a portarlo con sé dai genitori paterni, una coppia di ricchi viticoltori che sono rimasti per anni all’oscuro dell’esistenza di un nipote.