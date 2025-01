Ilfattoquotidiano.it - Colombia, meraviglia tra due oceani

Cercando il villaggio di Macondo, il viaggiatore trova realtà più belle dell’immaginazione. È questa la magia di un viaggio in, narrato inconsciamente dalle suggestioni di “Cent’anni di solitudine” e “L’amore ai tempi del colera”, opere del premio Nobelno Gabriel Garcìa Màrquez. Nel labirintico centro storico di Cartagena de Indias è inevitabile seguirne le tracce, tra le chiacchiere delle “palenqueras”, le venditrici di frutta in abiti sgargianti che portano abilmente la merce in cesti sopra le loro teste, e le bancarelle di libri, quasi la letteratura fosse un fil rouge, un’evasione ricorrente. Ma il richiamo a quello che ci circonda è ancora una volta più forte delle suggestioni di qualche tentazione su carta: i silenzi delle piazzette, spezzati dal bofonchiare di qualche anziano giocatore di domino seduto all’ombra di una palma o di un albero frondoso, le grida dei venditori e i carretti che stridono lungo le vie lastricate, mentre dietro piccoli usci che sembrano disegnati su facciate gialle, ocra, blu, verdi o azzurre dei palazzi, impazza il ritmo della salsa, la champeta e la cumbia.