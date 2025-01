Sport.periodicodaily.com - Cittadella-Mantova: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre vorrebbero avere altre ambizioni, ma per il momento devono guardarsi alle spalle.si giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI veneti sono reduci da due vittorie consecutive, ma la situazione in classifica è ancora piuttosto precaria. La squadra di Dal Canto occupa il quindicesimo posto con 24 punti, con tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Occorre proseguire su questo andamento per mettersi al più presto al sicuro.I lombardi hanno gli stessi punti dei prossimi avversari, ed hanno bisogno di fare risultato pieno per rilanciarsi. La squadra di Possanzini sbarca in Veneto con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta, forte di una tradizione di tutto rispetto in trasferta.