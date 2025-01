Romadailynews.it - Cina: porta avanti sforzi per costruire ospedali pro-nascite

Lasta intensificando gliperpro-in tutto il Paese, con l’obiettivo di fornire servizi di maternita’ di qualita’ superiore, snellire le procedure di diagnosi e cura, e creare un ambiente piu’ accogliente per le madri e i loro neonati. Un documento di linee guida pubblicato dalla Commissione nazionale per la salute (NHC) e da altre tre autorita’ delinea le misure per integrare lo screening della depressione perinatale nelle cure prenatali e postnatali di routine. L’iniziativa mira a individuare precocemente i problemi di salute mentale nelle donne in gravidanza e ad agevolare un intervento o una segnalazione tempestivi. Per affrontare le preoccupazioni relative ai dolori del travaglio, il documento chiede lo sviluppo di ambienti caldi e confortevoli in sala parto, servizi di assistenza al parto incentrati sulle pazienti e il miglioramento del sostegno professionale e dell’assistenza emotiva per le donne durante il travaglio.