Lettera43.it - Chi è Daniela Faraoni, nominata nuova assessora alla Salute della Regione siciliana

Dopo le polemiche sulle condizioni di alcuni ospedali nel Palermitano e sulla situazione difficile che sta vivendo il comparto in Sicilia, l’Sanità, Giovanna Volo, ha rassegnato le proprie dimissioni nel tardo pomeriggio del 16 gennaio. Formalmente lo ha fatto per motivi personali. Il presidente Renato Schifani ha nominato al suo posto l’ormai ex direttore generale dell’Asp di Palermo,. Il governatore ha ratificato la nomina e ha ringraziato Volo per l’impegno profuso.Chi èLaha 65 anni e vanta una carriera trentennale in ambito sanitario. Dal 1990 in poi, anno in cui ha vinto il concorso per entrare nell’Usl come amministrativo, è partita la sua scalata verso ruoli di vertice. È stata dirigente amministrativo all’Asp di Agrigento, prima dei ruoli ricoperti a Catania e Caltanissetta, come ripercorre il Quotidiano di Sicilia.