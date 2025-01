Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani capolisti fanno visita ad un avversario molto in forma che punta decisamente ai play-off.vssi giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREPareggiando sul campo del Sudtirol, i calabresi hanno fallito l’aggancio al quinto posto, ma hanno mantenuto comunque il passo di chi li precede restando così in corsa per i play-off. Contro la Carrarese è arrivato il terzo successo consecutivo per i toscani che hanno reagito al ko contro il Modena. La squadra di Inzaghi continua così l’inseguimento al primo posto occupato dal Sassuolo e distante tre punti.LE(3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Antonini, Bonini, Situm, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Ceresoli, Iemmello, Pittarello.