Catania minacce e violenza alla compagna Se parli ti amma**o arrestato 32enne

Ha sferrato calci e pugnidavantiloro figlioletta di soli 3 anni. La donna è riuscita a proteggere sé stessa e la figlia per poi fuggire di casa e chiedere aiutoPolizia di Stato.Dopo aver lasciato la figlia dai nonni, la donna ha deciso di porre fine alle violenze subite per anni dal compagno, recandosi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. Già nel 2022 era stata ricoverata al Pronto Soccorso a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una brutale aggressione, scaturita per motivi banali durante un litigio con il compagno.In Commissariato i poliziotti hanno raccolto la denuncia della vittima che ha raccontato tutti i dettagli dell’ultimo episodio di, subito poco prima, in casa, davantifiglia.Stando a quanto raccontato agli agenti, l’aggressore l’avrebbe minacciata di morte e insultata con frasi offensive.