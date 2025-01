Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, già tante le proposte per il nuovo logo dell’Icec

Arezzo, 17 gennaio 2025 – A più di un mese dall’apertura del concorso per la realizzazione deldell’Istituzione Educativa Culturaleese (ICEC), sono tanti i bozzetti e i disegni già pervenuti. Il bando scade il 30 gennaio 2025, ed è una vera e propria “chiamata” per artisti, associazioni, studenti, ma anche liberi cittadini. Successivamente il Consiglio di Amministrazionesi riunirà per decretare il progetto vincitore. Per partecipare al concorso e rendersi parte attiva di questo progetto è necessario compilare il modulo e allegare la documentazione richiesta: formazione (una selezione di lavori precedenti se presenti - non obbligatoria) e idea/bozza da allegare al modulo (in formato PDF). Può partecipare chiunque, senza limiti di provenienza ed età.