Lettera43.it - Caso Zaia, la Lega ritrova l’unità e Salvini annuncia battaglia a Meloni

Launità attorno alla difesa delle Regioni del Nord che guida da anni. In primo luogo il Veneto di Luca, bloccato dal limite dei mandati, ma anche la Lombardia di Attilio Fontana e il Friuli-Venezia Giulia di Massimiliano Fedriga. E la riunione del consiglio federale del partito si trasforma in un j’accuse di quasi due ore contro Giorgia, contraria allo sblocco del divieto ai governatori.Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga (Imagoeconomica).Il j’accuse della: «Ragioni da leader di coalizione»Nel corso dell’incontro a porte chiuse, alla premier viene chiesto sostanzialmente di smettere i panni della leader di partito e di cercare di ragionare più da «leader di coalizione», per usare le parole di Roberto Calderoli. Il ministro degli Affari regionali ricorda l’esempio di Silvio Berlusconi, il suo modo a tratti generoso di gestire gli alleati per ottenere lealtà.