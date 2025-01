Ilfogliettone.it - Caso Visibilia, presunto falso in bilancio: la ministra Santanchè rinviata a giudizio

In una decisione che ha scosso il panorama politico, Danieladel Turismo e senatrice di Fratelli d’Italia, è statadalla seconda sezione penale di Milano per undiinriguardante il gruppo. La prima udienza è stata fissata per il 20 marzo 2025, aprendo un capitolo legale e politico che promette di essere lungo e complicato.Il, un gruppo editoriale che ha visto la luce sotto la guida di, è al centro di un’inchiesta per false comunicazioni sociali, con accuse che si riferiscono agli anni 2016, 2017 e 2018, anche se alcune contestazioni sono cadute per prescrizione. Il giudice per le udienze preliminari, Anna Magelli, ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Luigi Luzi e Marina Gravina, decretando il rinvio anon solo perma anche per altri 16 imputati, tra cui il suo compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, l’ex collaboratore Canio Giovanni Mazzaro, e diversi familiari della, come la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero.