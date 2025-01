Tg24.sky.it - Caso Visibilia, oggi attesa la decisione della gup: Daniela Santanchè a rischio processo

Leggi su Tg24.sky.it

È prevista perla primasul rinvio a giudizio o meno diin uno dei vari procedimenti che coinvolgono la ministra del Turismo a Milano., dopo l'ultimo interventodifesa di uno degli imputati, la gup Anna Magelli - salvo sorprese - dovrebbe entrare in camera di consiglio e poi decidere nel procedimento per falso in bilancio nel quale figurano, oltre alla senatrice di FdI, altri 19 imputati, tra cui tre società del gruppo editoriale, fondato dalla parlamentare e imprenditrice che ha dismesso le cariche nel 2022.