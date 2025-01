Caso Visibilia Daniela Santanchè rinviata a giudizio Conte e Schlein | Ora Meloni pretenda le dimissioni

Leggi su Open.online

La ministra del Turismoè statanel processo, una delle società del gruppo da lei fondato. L’esponente di Fratelli d’Italia dovrà rispondere delle accuse di false comunicazioni sociali. Il processo che si aprirà a Milano è il primo che la ministra dovrà affrontare in qualità di imprenditrice. Bisognerà capire, a questo punto, quali conseguenze avrà la decisione sul suo incarico da ministra, con le opposizioni che già le chiedono di fare un passo indietro. Il processo a carico di Santanché e dei co-imputati si aprirà il prossimo 20 marzo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Complessivamente, sono diciassette gli imputati rinviati a, tra cuiSrl, in liquidazione.Le accuse di false comunicazioni socialiNel procedimento per false comunicazioni sociali figurano, oltre alla ministra, anche tre società del gruppo editoriale, fondato dalla parlamentare e imprenditrice che ha dismesso le cariche nel 2022.