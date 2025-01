Amica.it - Capelli corti con onde Anni 20: Charlene di Monaco nei panni di una Flapper Girl

Leggi su Amica.it

I colpi di testa e di acconciatura didisono all’ordine del giorno. Nuove pettinature, nuovi tagli occasione mondana dopo occasione mondana. All’ennesima cerimonia, in quel del Principato, la principessa monegasca sceglie di decorare i suoicon un ciuffo molto elaborato.Un dettaglio che la rende una membra contemporanea del club delles. Un’idea da copiare, per rinnovare il proprio look per una serata importante. In pochi minuti. E senza stravolgere il proprio taglio.dinei pdi una: i taglihanno un twist20I lineamenti dolci e definiti didie il suo sguardo da cerbiatto, rendono il suo viso adatto a indossare qualsiasi taglio corto.