Cane abbandonato e infettato senza pelo e con scritte a pennarello sul corpo | un gruppo di volontari lo salva e gli trova una famiglia affidataria

Era sola,, a causa di una grave infezione, e con dellelungo tutto il. È stata rita così la piccola Naya, una cucciola diabbandonata che da tempo viveva in un accampamento pertetto a Stockton, in California. L’incontro con undidell’organizzazione Hungry Taliz Rescue, però, le ha cambiato per sempre la vita.Ogni venerdì, infatti, ilsi reca negli accampamenti per distribuire cibo, fornire cure e offrire assistenza agli animali. Durante una di queste visite, la fortuna ha voluto che una donnatetto segnalasse aila predi un cucciolo diin gravi condizioni di salute. La piccola Naya, infatti, è apparsa subito piuttosto denutrita,e con dellefatte a, segno di un crudele scherzo volto a segnalare, appunto, la condizione della stessa cucciola.