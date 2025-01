Ilrestodelcarlino.it - Campus, il presidente Mirko Viroli: "Punto a uno scambio sempre più attivo tra università e territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Stimolare unopiùtra l’e il". Ecco il programma di mandato del nuovodeldi Cesena, il professor, che dall’elezione di mercoledì scorso assume il testimone dal professor Massimo Cicognani, che ha svolto il ruolo negli ultimi sei anni.resterà in carica per i prossimi tre anni con possibilità di conferma per un altro triennio. Professore Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione presso il dipartimento DISI, il Dipartimento di Informatica (Scienza e Ingegneria) dell’di Bologna (UNIBO), è un esperto di fondamenti dell’informatica, di programmazione di base, ingegneria del software, è autore di più di 300 articoli, di cui 80 su riviste internazionali. Contestualmente, nella giornata di mercoledì, sono stati eletti anche i presidenti degli altriromagnoli dell’Alma Mater (Forlì, Rimini e Ravenna).