Movieplayer.it - Cameron Diaz sfotte Donald Trump: "Elon Musk è il vero presidente" E sul ritorno: "Voglio commedie per mamme"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice è tornata alla recitazione dopo un lunghissimo periodo di pausa e ha offerto il suo punto di vista sulla situazione politica attuale Ildialla recitazione dopo 11 anni in Back in Action su Netflix significa anche che è impegnata nel suo primo press tour cinematografico da quando ha deciso di prendersi una pausa. Insieme al collega Jamie Foxx per un'intervista video con Complex, la star di Charlie's Angels e Tutti pazzi per Mary ha preso in giro ilelettodicendo che in realtà èilsono amici: l'anno scorso il fondatore di SpaceX e proprietario di X ha donato milioni alla campagna presidenziale di. A un certo .