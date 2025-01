Ilfattoquotidiano.it - Calcioscommesse, sotto inchiesta il portiere dell’Udinese Maduka Okoye: “Puntate anomale nel match contro la Lazio”

Iltitolare, èper un caso di. Lo riporta Il Messaggero Veneto, racconta di un’indagine della procura di Udine su una serie didurante untra i bianconeri e ladello scorso campionato di Serie A. Oltre al 25enne, è indagato anche Diego Giordano, imprenditore 40enne e titolare di una pizzeria a Udine. Per entrambi l’accusa è di truffa.L’nasce da una segnane di Sisal: un flusso anomalo di scommesse sull’ammonizione deldurante-Udinese, gara dell’11 marzo 2024 vinta dai friulani per 2 a 1. L’estremo difensore ricevette il cartellino giallo al 19esimo del secondo tempo per perdita tempo. Un comportamento normale per ildi una squadra in vantaggio, specialmente se si trattache all’Olimpicoi biancocelesti parte sfavorita.