Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, ore decisive per Rensch: in due per il vice Svilar

Leggi su Pronosticipremium.com

Quando siamo praticamente arrivati a metà di questa finestra invernale di, lasembra aver intenzione di schiacciare il piede sull’acceleratore per cominciare a piazzare qualche colpo in entrata. Ghisolfi si sta muovendo su più fronti vista l’importanza e la richiesta di Ranieri di riuscire a rinforzare la rosa in diversi ruoli. Con la partenza di Le Fee, anche il centrocampo necessita di un nuovo innesto, con Frattesi sempre in cima alla lista.Seppur il classe ’99 si trasferirebbe volentieri in maglia giallorossa, la trattativa con l’Inter resta molto complicata ed in questo momento sembrerebbe essere in stand-by viste le alte richieste di Marotta, che non scende al di sotto dei 45 milioni di euro. Se la situazione Frattesi potrebbe accompagnarci fino al prossimo 3 febbraio, sarebbe invece in fase di chiusura Devyne, terzino di proprietà dell’Ajax.