Calciomercato Milan Geoffrey Moncada studia il colpo dal Borussia Dortmund Ecco chi è

si muove sulilGiovanni Reyna dal: ma siamo sicuri serva al?Ilè a caccia di rinforzi da regalare a mister Sergio Conceiçao, per implementare il valore della squadra e nelle ultime ore c’è un nuovo nome che circola in quel di via Aldo Rossi: stiamo parlando di Giovanni Reyna, giovani trequartista americano di proprietà del. Nonostante la sua classe cristallina, il classe 2002 sta vivendo una stagione complicata in Germania e pesantemente condizionata dagli infortuni, che gli hanno già fatto saltare due mesi di stagione.Adesso, però, il peggio per l’americano sembra essere passato e da novembre è una risorsa importante per i gialloneri. Nonostante sia americano, Reyna ha anche il passaporto portoghese, che gli permetterebbe di arrivare alda comunitario e il suo agente è Jorge Mendes, lo stesso di Sergio Conceiçao.