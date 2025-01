Lanazione.it - Buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Azienda dona 10mila euro a Montemurlo

Leggi su Lanazione.it

Prato, 17 gennaio 2025 - La Bacciottini Fratelli srl- società benefit, l’di via dei Tintori, specializzata nella lavorazione degli acciai inossidabili, hato al Comune di10 milainda destinare acon fragilità economiche e con disagio sociale accertato. Un gesto di solidarietà ed attenzione per le necessità di chi sta attraversando un momento di, che è stato accolto con grande soddisfazione dal Comune e dal sindaco Simone Calamai. Saranno 50 le, per un totale di circa 300 persone, che beneficeranno dellazione attraverso l’erogazione didel valore di 200, spendibili in un noto supermercato die destinati all’acquisto di beni di prima necessità. Per l’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, il Comune ha attinto dai nominativi dellerimaste escluse dal contributo economico della carta solidale “Carta dedicata a te”, erogata direttamente da Inps.