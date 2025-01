Sport.quotidiano.net - Buoni risultati. I giovani talenti dell’Atletica 85 Faenza brillano al meeting indoor di Ancona

Primo impegno del 2026 per l’Atletica 85, scesa in pista nello scorso fine settimana in unadal quale hanno partecipato più di 500 atleti. Erano trenta i faentini in gara e tra di loro ha brillato Carolina Alvisi che ha raggiunto la finale 2 dei 60m donne con il primato personale di 7“72, valido per i campionati italiani di categoria (U23), correndo la finale qualche centesimo più lenta in 7“77. Molto bene anche Zoe Fiorentini, reduce dagli allenamenti con l’Under 20 tenutisi a Formia, che ha corso i 60m in 7“83 e conquistato il minimo per i campionati italiani di categoria. Primato personale per Beatrice Bertoni sempre sulla stessa distanza con il tempo di 8“17. In ambito maschile il più veloce è stato Carlo Montaguti, classe ‘97 che ha corso in 7“27. Nei 60 ostacoli ha brillato Sofia Tarozzi conquistando subito in batteria il primato personale di 8“97 e correndo la finale in 9“2.